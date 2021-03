Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost depistate 4.964 de cazuri Covid-19 și au fost raportate 79 de decese. Numarul infectarilor in județul Argeș este de 65. Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 855.326 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 781.154…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat ca trei comune si un oras din judetul Constanta sa treaca la scenariul galben. In aceste locuri, incidenta cazurilor de imbolnavire cu COVID-19 a depasit 1,5/1.000 de locuitori.

- 48 de unitați de invațamant covasnene vor fi in scenariul 2 –„galben”, in cea de-a treia saptamana din semestrul al doilea, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Potrivit datelor IȘJ Covasna, in perioada 22-26 februarie (a.c.), 255 de unitați de invațamant din județ vor fi in scenariul…

- Pana astazi, 14 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 708.151 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.872 cazuri noi…

- Rata infectarilor in Prahova a coborat din nou, ajungand, azi, la 0,78 cazuri active la mia de locuitori. 57 de persoane din județ au fost testate pozitiv, in ultimele 24 de ore. Din pacate, in același interval au fost raportate și patru noi decese survenite in randul pacienților confirmați cu Covid.

- Pana astazi, 28 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Trei persoane audiate in cazul amenințarii cu bomba la Primaria Pitești. Tanar reținut pentru…

- Pana astazi, 20 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.350 cazuri noi…

- Astfel, rata de infectare COVID, a ajuns la 3,64 in municipiu si 1,92 pe judet. Valea Lupului nu scade sub 10 cazuri/ 1000 loc., iar Miroslava ramane peste nivelul de 7 cazuri. Ciurea, Rediu si Aroneanu au incidenta de peste 5 cazuri la mie. Toate incidentele le puteti urmari AICI