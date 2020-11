Coronavirus: Peste 100 de persoane arestate la protestul anti-restricţii de la Berlin Peste 100 de persoane au fost retinute in legatura cu protestul de la Berlin impotriva restrictiilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, informeaza politia, citata de dpa. Numarul a ajuns la trei cifre, luand in considerare si retinerile de scurta durata, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei. Politia utilizeaza in continuare tunuri cu apa intr-o tentativa de a-i dispersa pe protestatari, dintre care multi refuza sa poarte mastile impuse de autoritati din cauza pandemiei. Unii dintre ei au avut ciocniri cu politia. Politistii au anuntat ca au fost atacati cu spray-uri cu piper de demonstranti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

