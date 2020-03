Coronavirus. Pentagonul despre repatrierea soldatilor aflati in teatre de razboi si despre operatiunile militare ale SUA

Operatiunile militare ale Statelor Unite in strainatate continua in pofida coronavirsului care obliga militarii sa ia masuri fara precedent pentru a se proteja impotriva pandemiei de COVID 19, a afirmat vineri numarul doi al statului major american, generalul John Hyten, citat de AFP, preluat de Agerpres.Nu exista niciun impact asupra operatiunilor, a declarat generalul Hyten unui grup restrans de jurnalisti, preluat de Agerpres.Misiunile pe care le desfasuram in prezent in lume sunt executate c ...