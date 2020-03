Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg, controversata militanta ecologista, a facut o dezvaluire neașteptata, pe rețelele de socializare! Copila spune ca a petrecut 14 zile in izolare, departe de familia ei, dupa ce s-a intors de la Bruxelles alaturi de tatal ei. Ambii au avut simptomele specifice virusului Covid-19.

- Paulo Dybala a fost si el infectat cu noul coronavirus, dupa Daniele Rugani si Blaise Matuidi, dar se simte bine. Dintre ceilalți jucatori ai lui Juventus au iesit negativi de la izolare si au plecat in tarile lor Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic si Sami Khedira. Ceea…

- Ieri, Paulo Dybala (26 de ani), atacantul lui Juventus, și Oriana Gabriela Sabatini (23), iubita acestuia, au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Partenera argentinianului a revenit ulterior cu un mesaj prin care și-a informat urmaritorii cum se simte. #vafibine Campanie GSP » Peste 140 de vedete din…

- Paulo Dybala, una dintre vedetele echipei Juventus, a fost testat pozitiv cu COVID-19. Oriana, partenera sa, a fost testata si ea pozitiv. Dybala e al treilea jucator de la Juventus care primeste aceasta veste."Vreau sa va informez ca am primit rezultatul pentru testul de COVID-19, iar eu…

- ​​Manolo Gabbiadini a fost printre primii jucatori testati pozitiv cu noul coronavirus, iar atacantul celor de la Sampdoria a povestit prin ce a trecut în aceasta perioada.Atacantul, în vârsta de 28 de ani, spune ca la început a crezut ca este vorba de o gluma, iar acum se…

- Daniele Rugani (25 de ani), jucator la Juventus, a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. Aceasta veste se așteapta sa aiba consecințe serioase asupra clubului și a competițiilor in care „bianconerii” participa. ...

- Primul fotbalist de elita infectat cu COVID-19 a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: ”Respectați regulile. Pentru noi, pentru cei dragi și pentru toți cei din jur”. Nu doar Juventus a intrat in carantina, ci și Inter. Foarte probabil, și Brescia, SPAL și Lyon vor face același lucru. Rugani…

- Un experimentat medic șef de secție de ATI dintr-un spital din București deconspira ca, in ciuda solicitarii Ministerului Sanatații, chirurgii continua sa programeze operații ”ce pot fi facute și anul viitor”. El a rugat pastrarea anonimatului.-Care este situația in spitalul in care lucrați? Este pregatit…