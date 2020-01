Stiri pe aceeasi tema

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Patru cetațeni chinezi banuiți ca sunt infectați cu un coronavirus periculos sunt tratați la spitalele din Scoția. Pacienții, sosiți din orașul Wuhan, prezinta probleme respiratorii și au fost internați in unitațile medicale din Edinburgh și Glasgow, potrivit site-ului publicației Scottish Sun.Șeful…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…

- O echipa de oameni de stiinta din China a descoperit ca o anumita bacterie poate produce cantitati importante de alcool in intestine, suficient de mari pentru a provoca o afectiune hepatica la persoane care nu consuma alcool, relateaza miercuri Xinhua preluat de agerpres. Boala ficatului gras non-alcoolic…

- Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au inregistrat doar in luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au inregistrat pentru a obține noul statut de ședere in Marea Britanie. Dintre acestea, 590.300 s-au…

- Un parteneriat dintre poliția britanica și cea romana pentru combaterea traficului de persoane pe aeroportul din Glasgow a fost suspendat din cauza incertitudinii provocate de Brexit, anunța Poliția de Frontiera, citat de Press Association. Mai mulți polițiști romani au mers in Scoția pentru a acționa…

- Un parteneriat cu politia romana destinat prevenirii traficului de persoane pe aeroportul din Glasgow a fost suspendat din cauza incertitudinii legate de Brexit, transmite joi Press Association, citand dintr-un raport de inspectie la politia de frontiera din aceasta incinta, potrivit Agerpres.In…