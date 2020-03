Stiri pe aceeasi tema

- Cuvantul a fost rostit de Patriarhul Daniel in Catedrala Patriarhala, iar preafericirea sa a precizat ca ”Starea de urgența este o stare speciala de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panica și descurajare”.”Biserica Ortodoxa Romana se adapteaza treptat și responsabil, in funcție de evoluția…

- Decizie de ultima ora luata de autoritațile de la Madrid, care afecteaza sute de mii de romani. Așadar, dupa ce mai mult de 1500 de noi cazuri de coronavirus au fost descoperite in ultimele 24 de ore, autorițile au decis inchiderea completa a granițelor și intrarea totala a Spaniei in...

- La Castelul Bran s-au inasprit masurile de protecție impotriva raspandirii bolilor virale. Castelul Bran a sporit masurile de igiena inca de la mijlocul lunii februarie. Pentru personalul sau s-au supimentat cantitatea de substanțe igienizante, numarul de manuși chirurgicale și s-au distribuit maști…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, vine cu o lista de știri false, care, spune el, vor fi propagate de Biserica Ortodoxa Romana și de 'trusturile media ale mafiei', despre coronavirus.

- Cei 6 romani evacuați de pe nava focar de coronavirus au ajuns in țara. Acum sunt in carantina, intr-o locație secreta. Observator a filmat in exclusivitate locul unde vor sta in urmatoarea perioada. In cladirea in care vor sta in carantina 14 zile cei 6 romani, a funcționat un spital. Fiecare persoana…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama, vor reveni, vineri noapte, in tara, a declarat Raed Arafat. La bordul vasului au fost 17 romani, dintre care doi sunt infectati cu noul coronavirus. Cei doi sunt tratati in Japonia.

- Inca 44 de cazuri noi de coronavirus, pe nava cu romani Un numar de 44 de cazuri noi cu cornavirus au fost inregistrate la bordul vasului de croaziera pe care se afla 17 romani, potrivit Antena3.ro.In total, numarul bolnavilor de pe vas a ajuns la 175. Citește și: ZVON delicat in PSD…

- Drama „1917: Speranta si moarte“, care i-a adus cineastului Sam Mendes numeroase trofee si este favorita la Oscar, a debutat intre primele trei filme clasate in box office-ului romanesc din weekend.