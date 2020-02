Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN. Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Asta inseamna ca numarul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- 17 romani sunt in carantina pe vasul „Diamond Princess”, aflat in largul Japoniei. Este vorba despre doi pasageri și 15 membri ai echipajului, relataza Digi24. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina la…

- Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP. În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul…

- Chiar daca au murit aproape 250 de oameni, din cauza infecțiilor virale cu coronavirus, OMS inca nu declara pandemia. Reprezentanții organizației susțin ca, momentan suntem intr-o faza cu "focare multiple". In sprijinul OMS vin și ultimele statistici, care arata ca rata mortalitații a scazut de la 2,3%…

- Bilantul cazurilor de pneumonie asociata unui nou tip de coronavirus aparut in China a crescut miercuri la 444, iar numarul deceselor, la 17 in provincia chineza Hubei, potrivit Xinhua. Acest nou tip de virus a ajuns in Japonia, Thailanda, Coreea de Sud si Statele Unite.