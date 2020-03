Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ucrainei a aprobat luni demiterea ministrilor Sanatatii si al Finantelor, in timp ce tara se confrunta cu o criza economica si de sanatate din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza dpa.Ministrul Sanatatii, Ilia Iemet, si ministrul Finantelor, Ihor Umanski, au ocupat posturile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca organizarea de alegeri anticipate va depinde de criza din sanatate legata de coronavirus si de decizia Curtii Constitutionale in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la anticipate. "Anticipatele sunt o posibilitate, dar depind de ceea…

- Este razboi intre familia tanarului diagnosticat si autoritati. Rudele acestiia ii acuza pe oficialii din Sanatate ca mint cu privire la modul in care tanarul a fost infectat cu coronavirus.

- Peste 3.000 de angajați din sistemul sanitar din China au fost infectati cu noul coronavirus, aparut la sfârsitul anului trecut în aceasta tara, a anuntat luni un functionar din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate, citat de Xinhua, scrie Agerpres.Liang Wannian a declarat reporterilor…

- Numarul noilor decese provocate de virusul ucigaș in China crescuse joi cu 73, dintre care 70 in provincia Hubei, epicentrul epidemiei. In total, numarul morților era joi de 563, iar cel al persoanelor deja bolnave in China continentala ajunsese la 28.018, a anunțat Comisia naționala pentru Sanatate.…

- Expertii din Comisia Nationala pentru Sanatate din China au confirmat luni transmiterea de la om la om a unui nou tip de coronavirus (2019-n-CoV) si infectii in randul personalului medical, informeaza Xinhua. Zhong Nanshan, un renumit specialist in patologii respiratorii si coordonator al echipei, a…