- Curentul 'Who do you think you are?' ('Cine te crezi?') a ajuns printre cele mai raspandite pe Twitter, dupa ce premierul japonez Shinzo Abe a difuzat duminica o inregistrare video in care face apel la autoizolare in contextul epidemiei de coronavirus, consemneaza Reuters. Utilizatorii…

- Organizatia nonguvernamentala Human Rights Watch a indemnat vineri Turcia sa elibereze fara discriminare detinutii cu boli cronice din inchisorile sale, cu precadere vulnerabili in fata epidemiei de COVID-19, informeaza AFP. Parlamentul Turciei ar urma sa dezbata saptamana viitoare un proiect de lege…

- "Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din Irak", a scris Donald Trump pe Twitter. "Daca se va intampla acest lucru, Iranul va plati un pret foarte mare", a adaugat el. Citeste si Donald Trump:…

- Comisia Europeana (CE) a decis sa finanțeze inca un proiect in cadrul apelului de urgența pentru cercetarea și inovarea in cazul COVID-19. Astfel, numarul proiectelor crește la 18, fața de cele 17 anunțate inițial, cu un buget total de 48.5 milioane de euro din programul Orizont 2020, programul UE…

- Barbora Krejcikova a oferit imaginea zilei în tenisul mondial. Aflata pe locul 8 în clasamentul WTA de dublu, sportiva din Cehia a aratat cum se relaxeaza în aceasta perioada în care sportul (și nu numai) are din plin de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus. Într-o…

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse, potrivit Agerpres .„Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt anulate”…

- Nadia a precizat ca fiecare persoana are o mare responsabilitate si ca virusul poate fi combatut “doar impreuna”. “Acum este un moment extrem de important si fiecare avem o mare responsabilitate fata de noi, fata de familie, fata de cei dragi si fata de cei din jurul nostru. Sa ne spalam foarte…