- Parlamentul European a sustinut joi, intr-o sesiune plenara extraordinara, necesitatea unei solidaritati europene puternice pentru a sprijini cetatenii in contextul COVID-19, inaintea unui vot crucial in regim de urgenta asupra primului set de masuri propuse de Comisia Europeana pentru a ajuta statele…

- Parlamentul European organizeaza joi o sesiune plenara extraordinara consacrata aprobarii masurilor urgente de combatere a pandemiei COVID-19 in Uniunea Europeana, PE luand masuri pentru ca eurodeputatii sa poata participa la sesiunea plenara si de la distanta. Incepand cu ora locala 10:30…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a fost convocat astazi, 17.03.2020, de la ora 14. Membrii Comitetului au decis in unanimitate adoptarea unui Plan de Masuri cu privire la strategia de combatere a noului Coronavirus pe raza U.A.T. Bistrita. Masuri adoptate: ...

- Premierul Ludovic Orban cere celor care comunica pe tema epidemiei de coronavirus, sa nu genereze panica si sa transmita informatii corecte ale autoritatilor. "M-aș bucura foarte mult ca toți cei care comunica pe tema asta sa furnizeze informații corecte, care sa nu genereze panica. (..) Stim foarte…

- Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana a depasit penultimul obstacol inaintea intrarii sale in vigoare. Procesul va fi finalizat printr-un vot cu majoritate calificata in Consiliu, Brexit urmand sa aiba loc incepand cu 31 ianuarie 2020. Acordul a fost aprobat miercuri seara…

