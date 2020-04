Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce este mai rau abia urmeaza", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reiterandu-si apelul la incetarea focului in lume pentru a ajuta la limitarea propagarii COVID-19, potrivit AFP. "Exista o sansa pentru pace, dar suntem departe de asta. Nevoia este urgenta. Furtuna…

- Un avion A400M al Fortelor armate germane a aterizat duminica la ora locala 12:20 (10:20 GMT) pe aeroportul din Strasbourg (estul Frantei) pentru a prelua si a transporta doi pacienti infectati cu noul coronavirus catre un spital din Ulm (sud-vestul Germaniei), transmite AFP potrivit Agerpres. Avionul…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 22, informeaza, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Unuia dintre barbații decedați azi i-au fost prelevate probe pentru COVID-19, dar testul a ieșit negativ. Cateva…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem…

- Un cadru medical ne-a contactat in numele colegilor sai și ne-a informat ca Spitalul Municipal din Blaj va fi transformat in centu județean de tratare a infecțiilor severe cu COVID-19, cu toate ca aceasta unitate medicala nu are actualmente in dotare echipamentul medical necesar și personalul nu dispune…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS despre cazurile de coronavirus din Romania. Acesta a precizat ca persoanele cu varste intre 40 și 59 sunt cele mai afectate de COVID-19. Totodata, a precizat ca sunt afectați…

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Vezi și: Raed Arafat: Este…

- Masuri exceptionale la institutiile europene La propunerea președintelui francez Emmanuel Macron marti va avea loc o video-conferința cu alți lideri ai Uniunii Europene și cu președintele Consiliului European Charles Michel, pe tema epidemiei de coronavirus si coordonarea unui raspuns comun la epidemia…