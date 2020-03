Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Parlamentului European, in varsta de aproximativ 40 de ani, a murit dupa ce a contractat noul tip de coronavirus, acesta fiind primul deces din cauza pandemiei din cadrul institutiilor europene, au anuntat luni surse concordante, informeaza AFP."Parlamentul European confirma,…

- "Parlamentul European confirma, cu regret, un deces" in randul "personalului sau extern", (deces) "cauzat, potrivit informatiilor actuale, de coronavirus", a afirmat purtatorul de cuvant. Potrivit unei surse parlamentare, este vorba de un italian care lucra in cadrul serviciului informatic al Parlamentului…

- Avand in vedere contextul generat de Covid-19 și efectele sale asupra sectorului agricol, Comisia Europeana, prin Comisarul pentru Agricultura, domnul Janusz Wojciechowski, a anunțat faptul ca ofera fermierilor europeni și implicit și fermierilor romani, ajutoare de stat de pana la 100.000 euro plus…

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…

- Un scandal de proporții ia amploare in aceste zile in Capitala Ungariei, dupa ce vameșii maghiari au fost fotografiați purtand maști anti-coronavirus imprimate cu tricolorul romanesc in aeroportul din Budapesta! Incidentul s-a produs ieri dimineața, cand intreg personalul a fost mobilizat de urgența…

- Fostul presedinte al PMP considera ca obiectivele acestui Pact nu sunt clare. Potrivit lui Basescu, intr-o politica europeana, atunci cand stabilești obiectivele, stabilești și mijloacele financiare. In prezent, Pactul este doar un exercițiu politic al Comisiei. "Este responsabilitatea Comisiei sa…

- Șefa grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European a criticat Guvernul Orban pentru schimbarile pe care vrea sa le aduca legii electorale.“Guvernul Romaniei care face parte din Partidul Popular European ar trebui sa țina cont de Comisia de la Veneția, care interzice modificarea…

- Parlamentul European a denunțat joi o deteriorare a situației din Polonia și Ungaria în ceea ce privește statul de drept, scrie AFP.Cu 446 voturi pentru (178 împotriva și 41 de abțineri), eurodeputații reuniți la Strasbourg au adoptat un text în care își exprima regretul…