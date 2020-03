Coronavirus: Parlamentul danez adoptă măsuri excepţionale împotriva epidemiei Parlamentul danez a adoptat joi seara, in procedura de urgenta, o legislatie care il autorizeaza pe ministrul sanatatii sa aplice masuri extraordinare pentru a 'garanta controlul infectiilor prin maladii general periculoase', potrivit textului publicat de Folketinget pe site-ul institutiei, transmite AFP.



In baza legii, vor fi interzise adunarile publice de peste 100 de persoane, iar autoritatile sanitare ii vor putea obliga pe bolnavii de COVID-19 sa se supuna masurilor sanitare.



Legea, care poate ramane in vigoare pana la 1 martie 2021, il autorizeaza pe ministru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Ministerului de Finante nu beneficiaza de masuri elementare de protectie impotriva epidemiei de coronavirus desi ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul dispune de resursele si instrumentele necesare pentru a face fata provocarilor aduse de infectii, se arata intr-un comunicat…

- Primaria Bacau anunța „masuri excepționale” de protecție impotriva infecției cu coronavirus! Potrivit primarului Cosmin Necula, sunt vizate persoanele varstnice, locurile de joaca, autobuzele, spitalul TBC, cabinetele școlare și chiar sediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ca urmare a situației generale cauzate de o posibila epidemie de coronavirus, Madalina Ghenea a decis, in ultimul moment, sa-și anuleze intalnirile cu publicul din Romania, la proiecțiile speciale ale „Urma”, primul film romanesc in care joaca, debutul in lungmetraj al lui Dorian Boguța. Filmul intra…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Autoritatile sanitare americane au declarat marti ca se asteapta la o aparitie a epidemiei provocate de noul coronavirus si in Statele Unite, cerand scolilor, intreprinderilor si administratiilor locale sa aiba in vedere masuri de precautie cum ar fi anularea evenimentelor

- Parlamentul din China ia in considerare sa amane sesiunea sa plenara, mare adunare anuala a regimului comunist, a anuntat luni agentia de presa oficiala Xinhua, in contextul epidemiei de pneumonie virala, relateaza AFP. Aceasta sesiune legislativa plenara de zece zile, in timpul careia…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Potrivit ultimelor bilanțuri transmise de corespondenții presei straine in China, vineri la pranz, existau 26 de morți și cel puțin 830 de persoane (circa peste 1.000) deja contaminate cu ucigașul coronavirus. Spitalele sunt supraaglomerate, motiv pentru care China a anunțat construirea rapida a unui…