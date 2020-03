Coronavirus: Parlamentul belgian acordă guvernului 'puteri speciale' Parlamentul belgian a acordat vineri guvernului de centru-dreapta "puteri speciale" timp de trei luni exclusiv pentru a face fata crizei coronavirusului si consecintelor socio-economice, informeaza France Presse.



Dupa un vot pozitiv in Camera Reprezentantilor joi seara, Senatul a dat la randul sau unda verde vineri dimineata unui proiect de lege ce reglementeaza acest mod exceptional de functionare.



"Inalta adunare a decis in unanimitate sa nu amendeze textul aprobat de Camera", a precizat agentia de presa Belga.



Guvernul poate legifera acum prin decret regal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

