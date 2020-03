Coronavirus: Parlamentul a decretat stare de urgenta in Republica Moldova!

Coronavirus: Parlamentul a decretat stare de urgenta in Republica…

Parlamentul de la Chisinau a votat marti declararea starii de urgenta pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 60 de zile, ca urmare a epidemiei de coronavirus, informeaza canalele media moldovene, citeaza Agerpres.Potrivit documentului aprobat la propunerea guvernului, masura intra in vigoare in data adoptarii si este valabila pana la 15 mai 2020.Prezentand proiectul in plenul parlamentului, premierul Ion Chicu a explicat ca masura este necesara pentru eventuale actiuni extreme ale autorit ...