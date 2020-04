Coronavirus: Parlamentarii cehi au aprobat prelungirea stării de urgenţă până la 30 aprilie Parlamentarii cehi au aprobat marti prelungirea starii de urgenta pana la 30 aprilie, un termen mai scurt decat a avut in vedere guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Guvernul premierului Andrej Babis ceruse o prelungire pana la 11 mai a starii de urgenta care ii permite cabinetului sa diminueze anumite drepturi ale cetatenilor, intre care libertatea de miscare sau de intreprindere, si ii confera mai multa flexibilitate in domenii precum achizitiile publice. Guvernul ceh a decretat stare de urgenta pe 12 martie si aceasta urma sa expire in zilele urmatoare, cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

