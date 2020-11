Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters.Dupa ce luna trecuta a respins…

- Orasul Liverpool va beneficia de un program de testare in masa si rapida a rezidentilor pentru coronavirus, care, daca va avea succes, ar putea fi extins și in alte regiuni pentru a contribui la iesirea din lockdown, marcand astfel o premiera in Anglia, a anuntat marti guvernul britanic.

- Deputatii britanici au aprobat marti un proiect de lege controversat al executivului condus de premierul Boris Johnson, care revine partial asupra prevederilor convenite in acordul Brexit cu UE, transmite digi24.ro. Votul vine intr-un moment in care au loc tratative intre Londra si Bruxelles despre…

- Incepand de joi, toate pub-urile, barurile și restaurantele din Anglia se inchid la ora 22.00. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea coronavirusului. De asemenea, prin lege, servirea se va face doar la masa, potrivit BBC . Setul complet de masuri va fi stabilit de premierul Boris Johnson in…