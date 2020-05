Coronavirus: Parizienii au luat cu asalt parcurile, redeschise după relaxarea restricţiilor Parizienii au luat cu asalt parcurile si gradinile care s-au redeschis sambata in capitala insorita a Frantei pentru prima data dupa aproape 11 saptamani de restrictii impuse de pandemia de COVID-19, informeaza Reuters. Intrucat nerabdarea publicului crescuse, iar prognozele indicau pana la 28 de grade Celsius in weekend, autoritatile au devansat redeschiderea parcurilor, programata initial pentru 2 iunie. ''Cel putin suntem liberi'', a spus Anne, o parizianca, la scurt timp dupa redeschiderea Gradinii Luxemburg, un parc cu o vechime de 400 de ani, situat pe malul stang al Senei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

