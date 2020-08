Coronavirus Paris: Purtarea unei măști va fi obligatorie în unele zone foarte aglomerate Purtarea unei maști medicale va fi în curând obligatorie în afara Parisului, în anumite zone aglomerate, au anunțat marți municipalitatea și poliția, potrivit AFP.



"Purtarea unei maști se va face obligatoriu în anumite spații publice în aer liber cu trafic ridicat în Capitala", a anunțat reprezentanții poliției din Paris.



Nici data intrarii în vigoare a masurii și nici locurile în cauza nu au fost înca specificate.



Masca este deja obligatorie pretutindeni în Franța în interiorul &"spațiilor publice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toulouse se va alatura unei liste de mai multe zeci de municipalitati din Franta care impun purtarea mastii in exterior. Decizia vine intr-un moment in care consiliul stiintific care indruma guvernul avertizeaza privind o posibila recrudescenta a epidemiei. In al patrulea cel mai mare oras din Franta,…

- Incepand de miercuri, in Toulouse, al patrulea oras din Franta, masca va fi obligatorie in mai multe cartiere foarte frecventate unde "masurile bariera sunt putin respectate", a explicat prefectura din Haute-Garonne. Aceasta decizie urmeaza dupa o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 in departament,…

- Alegerile municipale din Franta au fost marcate duminica de un avans considerabil al ecologistilor, pe primul loc la Lyon sau la Lille, potrivit primelor estimari, si de un regres pentru partidul prezidential, infrant in majoritatea marilor orase ale tarii, scrie AFP. Actual primar al…

- Purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie in Spania, sub pedeapsa amenzii, si dupa ridicarea masurilor de izolare, pana cand coronavirusul va fi 'invins definitiv', a anuntat marti ministrul sanatatii, Salvador Illa, transmite agerpres.ro.

- Purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie in Spania, sub pedeapsa amenzii, si dupa ridicarea masurilor de izolare, pana cand noul coronavirus va fi "invins definitiv", a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Salvador Illa, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului sau, sunt…

- Anton Sergeev, un antrenor rus de arte marțiale mixte (MMA) din Sankt Petersburg, s-a enervat cand o angajata a magazinului in voia sa intre i-a atras atenția ca este obligatorie purtarea maștii și a inceput s-o loveasca pe femeie, noteaza Digi Sport.Vanzatoarea de la magazin a declarat ca dupa ce i-a…

- Ordinul Ministerului Sanatații și al Ministerului Afacerilor Interne care prevede ca este obligatorie purtarea maștii de protecție in orice spațiu public inchis a fost publicat in Monitorul Oficial, la doua zile de la emitere, anunța HotNews. Documentul are mai multe modificari fața de forma inițiala,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri seara, despre purtarea maștii in starea de alerta și i-a atenționat pe liderii PSD ca trebuie sa respecte legea. Asta dupa ce, in parlament, la Ora Guvernului, Marcel Ciolacu și alți membri PSD și-au scos masca atunci cand au vorbit de la tribuna."Va…