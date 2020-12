Coronavirus Paris: Mii de angajați din industria HoReCa protestează cerând redeschiderea &"Haideți sa lucram&": mii de profesioniști din industria hoteliera și de catering s-au adunat luni la Paris, la apelul a zece organizații din sector, pentru a cere redeschiderea unitaților lor, potrivit AFP.



Chelneri, barmani, hotelieri, angrosisti, la care s-au alaturat câțiva proprietari de cluburi de noapte, s-au adunat la Place des Invalides, pentru a vorbi despre &"suferința&" &"întregii industrii&", a explicat AFP Hervé Becam, vicepreședinte al Uniunii de meserii și industrii de ospitalitate, principalul sindicat pentru hoteluri și servicii de catering.



