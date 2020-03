Stiri pe aceeasi tema

- Miezul zilei la Ungheni. Deși este declarata alerta de cod roșu la nivel national referitor la situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19, am ieșit in oraș pentru a face unele fotografii, ca doar jurnaliștii lucreaza in aceste zile de carantina. In centrul orașului este aglomerație, ca in zilele…

- O echipa de cercetatori a anuntat ca un vaccin anti-coronavirus este aproape de a fi gata pentru testele finale, a informat dailymail.co.uk.Cercetatorii au declarat pentru Daily Express ca au testat cu succes vaccinul la șoareci și spera ca incercarile pe oameni ar putea incepe pana in iunie, conform…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 107 B, la Santimbru: Un șofer nu a pastrat distanța regulamentara și a intrat in coliziune cu mașina care circula in fața.O persoana a fost ranita Un accident rutier a avut loc luni pe DJ 107 B, la Santimbru: un șofer nu a pastrat distanța regulamentara și a intrat…

- Pe Calea Circumvalațiunii a avut loc, joi, un accident in care au fost implicate mai multe mașini. Un barbat a ajuns la spital și trei mașini au fost avariate din cauza unui șofer care nu a pastrat distanța regulamentara. Un șofer de 38 de ani circula pe Calea Circumvalațiunii, dinspre strada Republicii,…

- Este stare de urgența in cateva zone din Canada din cauza viscolului puternic. Oamenii sunt sfatuiți sa nu iasa din case și in niciun caz sa nu plece cu mașina la drum. Pe alocuri, stratul de zapada a ajuns la un metru.

- Un avion cu pasageri romani a luat foc pe pista unui aeroport din Ungaria. Incident aviatic implicand numerosi pasageri romani, pe aeroportul din Debrecen. Pasagerii cursei Wizz-Air Debrecen – Paris au fost debarcați pe tobogane din avion dupa ce piloții au anulat decolarea. Zeci de pasageri romani…

- Statul Vatican vrea sa concureze in competițiile internaționale de sport și are in plan inființarea unui comitet olimpic. Proiectul are ca prim obiectiv, pe termen mediu, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris.In momentul de fața, Vatican are echipa de atletism, dar are in…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova au retinut, ieri, un barbat de 31 de ani, din municipiu, banuit de savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Oamenii legii au stabilit ca acesta, in noaptea de 21/22 decembrie, ar fi condus un autoturism, pe strada Doljului, din Craiova, in timp ce pe partea…