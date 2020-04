Coronavirus, Papa Francisc: "Sunt îngrijorat de ipocrizia anumitor personalități politice care vorbesc despre criză, dar fabrică arme" "Ma gândesc la responsabilitațile mele actuale și la cele care vor veni dupa aceea", a marturisit Papa Francisc într-un interviu acordat jurnalistului britanic Austen Iverigh. "Care va fi slujba mea în acea perioada de dupa, ca episcop al Romei, ca șef al Bisericii? Acel dupa a început sa fie deja tragic, dureros, motiv pentru care ar fi bine sa ne gândim deja de-acum. Traiesc acest moment cu multa incertitudine. Este un moment de multa inventivitate, creativitate", potrivit Rador, care citeaza Rainews.

