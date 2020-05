Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a anuntat luni la Adunarea anuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de la Geneva ca tara sa va oferi in urmatorii ani un ajutor financiar in valoare de 2 miliarde de dolari pentru a sprijini tarile afectate de pandemia de COVID-19, in

- Tarile din Europa ar trebui sa ramana vigilente si sa fie foarte atente atunci cand au in vedere masuri de relaxare a restrictiilor menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, a declarat joi directorul Biroului Regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, relateaza DPA,

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Sistemul de sanatate al Germaniei s-ar putea confrunta cu dificultati similare celor experimentate de Italia daca epidemia de coronavirus din tara se va inrautati, a declarat duminica pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) seful Institutului Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, citat de Reuters,…

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- Organizatia Mondiala a Snanatatii anunta ca pandemia de coronavirus "accelereaza" si prinde viteza, fiind inregistrate peste 300.000 de cazuri. "Peste 300.000 de cazuri de COVID-19 au fost raportate pana in prezent. Este sfasietor. Pandemia accelereaza, dar putem modifica traiectoria ei", a spus directorul…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca pandemia de coronavirus „accelereaza”, in condițiile in care au fost inregistrate pana acum peste 350.000 de cazuri in intreaga lume. „A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat pentru a ajunge la 100.000 de cazuri,…

- Pandemia de coronavirus va provoca o "lovitura puternica" si "masiva" asupra economiei, avertizeaza premierul Frantei, Edouard Philippe, in timp ce presedintele Emmanuel Macron a anuntat majorarea cu cinci...