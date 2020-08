Coronavirus: Pakistanul ridică restricţiile, în pofida îngrijorărilor medicilor Pakistanul a ridicat luni restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite dpa, notand ca decizia a fost luata in pofida ingrijorarilor medicilor ca numarul infectarilor ar putea creste din nou. 'Asociatia medicala din Pakistan este surprinsa de decizia de deschidere a tuturor sectoarelor in acelasi timp', a declarat secretarul general Qasier Sajjad. Hotararea de incetare a tuturor restrictiilor a fost luata saptamana trecuta, dupa o scadere substantiala a numarului de infectari. Luni, Ministerul Sanatatii a raportat 539 de cazuri noi de contagiune si 15 decese… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Asociatia medicala din Pakistan este surprinsa de decizia de deschidere a tuturor sectoarelor in acelasi timp", a declarat secretarul general Qasier Sajjad, potrivit Agerpres. Citeste si: Tara in care de 100 de zile nu s-au inregistrat cazuri de COVID-19 Hotararea de incetare a tuturor restrictiilor…

- Pakistanul a ridicat luni restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite dpa, notand ca decizia a fost luata in pofida ingrijorarilor medicilor ca numarul infectarilor ar putea creste din nou.'Asociatia medicala din Pakistan este surprinsa de decizia de deschidere…

- Ciprul va introduce teste obligatorii de COVID-19 la toate sosirile din Grecia incepand cu 6 august, au anuntat duminica autoritatile sanitare, pe fondul exploziei infectiilor in Grecia saptamana trecuta, informeaza luni Reuters.Ministerul Sanatatii de la Nicosia a declarat ca orice calator…

- Cel mai mare festival din lume dedicat muzicii clasice debuteaza sambata la Salzburg, dupa ce organizatorii au luat decizia de a nu permite pandemiei de COVID-19 sa determine anularea sezonului centenar al evenimentului, informeaza DPA. Totusi, lista noilor productii a fost drastic redusa la doar doua…

- Starea de urgenta in sanatate publica se prelungeste pana la 31 iulie, potrivit deciziei de ieri a CNSEP. In acest context, Ministerul Sanatații reitereaza restrictiile care raman in vigoare pana la data de 1 august, pe teritoriul Republicii Moldova.

- Autoritațile din China au decis sa reinstaureze o izolare stricta in apropiere de Beijing, dupa o creștere a cazurilor de infectare cu coronavirus. Restricțiile au intrat in vigoare in Anxin, provincia Hebei și vizeaza aproximativ 400.000 de oameni, informeaza BBC.Pentru a evita un al doilea val, chiar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca in ultimele zile a crescut transmiterea comunitara cu noul coronavirus. "Ganditi-va ca am avut doua weekenduri mari la rand, de vineri pana luni seara. Si am avut si o aglomerare populationala in diferite zone ale tarii. S-a trait acea senzatie de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…