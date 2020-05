Pakistanul a anuntat joi planurile de eliminare a aproape tuturor restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus, cu exceptia interdictiei aplicate transportului public, in pofida unei cresteri a numarului de infectari si de decese, informeaza DPA.



Prim-ministrul Imran Khan a anuntat ca restrictiile vor fi eliminate sambata.



Potrivit premierului, decizia este menita sa asigure faptul ca mai multe milioane de persoane nu isi vor pierde sursele de trai, intr-o tara in care circa 40% din populatie traieste in saracie.



Sectoare economice importante, printre…