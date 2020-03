Stiri pe aceeasi tema

- Masuri fara precedent in Israel. Autoritatile au decis plasarea in carantina timp de 14 zile a tuturor persoanelor care ajung in Israel sau repatrierea strainilor care nu au spatiu de carantina pe teritoriul...

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Primul caz de coronavirus din Republica Moldova - o femeie de 48 de ani care s-a întors din Italia - a provocat un val de critici pe rețelele de socializare, dupa ce premierul Moldovean a anunțat ca aceasta a fugit imediat dupa externare, când se afla în carantina, și a numit-o "iresponsabila".…

- Premierul liberal interimar, Ludovic Orban, a atras, vineri, atenția romanilor aflati in tari afectate de coronavirus sa evite orice deplasare care nu este necesara. El a afirmat ca nu li se va interzice sa vina in tara de sarbatori, dar trebuie sa stie ca vor sta in carantina fie la spital, fie acasa.…

- In judetul Constanta nu exista niciun caz de infectare cu virusul Covid 19. De altfel, cei cinci constanteni internati intr un centru de carantina nu sunt purtatori ai virusului, potrivit anuntului facut ieri de directorul DSP Constanta, Cristina Schipor. Aceasta a precizat ca in cazul celor cinci persoane…

- Virusul COVID - 19 ocoleste, deocamdata, tara noastra. In ultimele 24 de ore, nu au fost inregistrate persoane cu simptome de coronavirus, ne asigura Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale.

- COMUNICAT DE PRESA La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 19 persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizare zilnic de catre medici epidemiologi.…

