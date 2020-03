Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Franta, incercand sa limiteze epidemia provocata de noul tip de coronavirus, a decis joi sa extinda pana pe 31 mai interdictia ce vizeaza adunarile publice la care participa mai mult de 5.000 de persoane in spatii inchise, generand astfel ingrijorari legate de urmatoarea…

- Un agent imobiliar a starnit furia parizienilor dupa ce a cerut 1 milion de euro pentru o garsoniera de 30 de metri patrați din Paris, a scris, luni, Le Figaro, potrivit Mediafax.Dupa postarea anunțului, barbatul, director de agentie, a primit mai multe mesaje de amenințare. „Inteleg…

- Aceasta temperatura a fost inregistrata la ora pranzului (11:00 GMT) la Capo Bellavista, potrivit site-ului meteorologic francez Meteociel.fr, citat de Agerpres . Potrivit agentiei italiene de presa ANSA, precedentul record de temperatura pentru luna februarie in Sardinia era de 26 de grade Celsius."Temperaturile…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.

- ​Sindicatele care se opun sistemului de reformare a pensiilor propus de Administratia Emmanuel Macron pregatesc greve masive pe 24 ianuarie, ziua în care Guvernul de la Paris urmeaza sa examineze proiectul de lege, informeaza cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.„Organizatiile…

- Conform sursei citate, "Daca vor continua cu incalcarea acordului de la Viena, atunci da, intr-o perioada scurta de timp, intr-un an sau doi, ar putea avea acces la o arma nucleara", a declarat Le Drian pentru postul RTL, citat de Reuters. Ministri de Externe din statele UE urmeaza sa aiba…

- Venerat de fanii “Star Trek” pentru prestațiile sale memorabile in rolul capitanului Kirk și apreciat in rolul avocatului de succes și impertinent din serialul “Boston Legal”, legendarul William Shatner ne-a vorbit despre noul sau proiect. In varsta de 88 de ani, celebrul actor prezinta o emisiune dedicata…

- Franta va primi, in urmatoarele luni, 400 de imigranti extracomunitari aflati in prezent pe teritoriul Greciei, afirma ambasadorul francez la Atena, Patrick Maisonnave, intr-un interviu acordat agentiei de presa ANA, relateaza cotidianul Le Figaro."Vrem sa ajutam Grecia sa faca fata intensificarii…