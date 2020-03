Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) de la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe a hotarat miercuri ca incepand cu data de 11.03.2020 sa fie inchise toate institutiile publice de cultura si de agrement de pe raza municipiului. Hotararea a fost luata cu caracter preventiv, pentru prevenirea…

- Teatrul Municipal ‘Matei Visniec’ din Suceava a suspendat temporar, incepand de marti, toate reprezentatiile programate in perioada urmatoare, in contextul evolutiei noului coronavirus. ‘In contextul recentelor reglementari emise atat de Ministerul de Interne – Directia pentru Situatii de Urgenta, cat…

- Euro a atins luni un nou record, fiind cotat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8184 de lei. Este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Leul se tot depreciaza de ceva timp, din cauza unor factori interni cum ar fi deficitul bugetar si deficitul de cont curent, la care se adauga si factori…

- Scolile din toata tara vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana. Perioada va fi prelungita daca va fi nevoie. Decizia premierului Ludovic Orban vine la propunerea reprezentantilor Comitetului pentru Situatii de Urgenta.

- MUNICIPIUL BUZAU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA HOTARAREA NR. 1/09.03.2020 privind unele masuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19 Avand in vedere și in temeiul: -referatul Compartimentului de Protecție Civila și Situații de Urgența; -prevederile Codului administrativ,…

- 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata, iar alte 10.094 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala la nivel national, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin intermediul unui comunicat. In cazul celor 35 de persoane se efectueaza verificari pentru…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetatean roman contaminat cu virusul cunoscut publicului larg sub denumirea de Coronavirus. Luni seara a avut loc si o videoconferinta cu prefectii si Comitetele pentru Situatii de Urgenta din intreaga tara. S-au trasat directive clare si masuri concrete de prevenire…

- La solicitarea prefectului județului Suceava s-a efectuat, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, o evaluare a masurilor speciale intreprinse pana in prezent pentru limitarea și prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus. Evaluarea s-a realizat cu respectarea stricta a metodologiei…