- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a urat premierului britanic Boris Johnson, internat ca urmare a infectarii cu noul coronavirus si transferat in cursul dupa-amiezii de luni la terapie intensiva, "sa depaseasca rapid aceasta incercare", informeaza AFP. "'Tot sprijinul meu lui Boris…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" in faptul ca premierul britanic, Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus, scrie AFP. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand…

- Denis Protsenko, seful celui mai mare spital din Moscova unde sunt tratati bolnavii de coronavirus, s-a intalnit saptamana trecuta si a dat mana cu Vladimir Putin, care a inspectat unitatea. Presedintele rus a fost echipat complet in timp ce a vizitat pacientii care au primit tratament pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca 405.000 de voluntari s-au inscris pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa faca fata epidemiei de coronavirus, transmite CNBC.Anuntul a fost facut in urma unui apel facut marti de secretarul pentru Sanatate Matt Hancock,…

- "Problema este ca volumul de teste este foarte redus si nimeni nu are o imagine clara" a realitatii in Rusia, ca si in restul lumii, a spus primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care care conduce grupul de lucru impotriva epidemiei si a participat la o reuniune cu presedintele Vladimir Putin, potrivit…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP. Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

