Coronavirus: Opt state europene îşi vor coordona lansarea campaniilor de vaccinare Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor de vaccinare'' si vor face schimb rapid de informatii despre desfasurarea procedurii, indica declaratia comuna. Documentul a fost semnat de ministrii sanatatii din Italia, Germania, Franta, Belgia, Luxemburg, Tarile de Jos, Spania si Elvetia. Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

