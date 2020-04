Coronavirus: Oprit de poliţie, primarul unui oraş din Spania l-a muşcat pe unul dintre agenţi Primarul din Badalona, un oras de pe litoralul spaniol, a demisionat dupa ce a incalcat regulile stricte de carantina impuse in Spania din cauza pandemiei de coronavirus, ba chiar l-a muscat pe unul dintre politistii care l-au oprit, a informat miercuri viceprimarul localitatii, citat de DPA. Primarul Alex Pastor se afla marti la volanul unui vehicul in Barcelona, nu departe de orasul sau, si nu a putut sa isi justifice deplasarea atunci cand a fost oprit de politie. De asemenea, el a refuzat sa sufle in etilotest si l-a muscat pe unul dintre politisti, potrivit relatarilor din mass media mass-media… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus care a afectat Spania și care a dus la suspendarea tuturor competițiilor sportive duce la scaderea salariilor sportivilor. Mundo Deportivo anunța ca șefii echipei de baschet a Barcelonei a decis sa reduca cu 70% salariile jucatorilor pe perioada in care competițiile sunt suspendate.…

- Pep Guardiola (49 de ani) a decis sa se alature luptei impotriva pandemiei de coronavirus. Astfel, antrenorul lui Manchester City a donat 1 milion de euro pentru furnizarea de echipament medical in țara sa natala, Spania. Catalanul s-a alaturat campaniei lansate de Fundația Angel Soler Daniel și Colegiul…

- Presa din Spania anunța ca șefii Barcelonei vor purta o discuție la distanța vineri, in cautarea unor soluții de a combate pierderile imense cauzate de lipsa fotbalului din aceasta perioada. Suspendarea campionatului spaniol și a Ligii Campionilor le va produce catalanilor o gaura de multe milioane…

- Ana Romero, aripa in varsta de 32 de ani a celor de la Betis Sevilla, a absolvit Facultatea de Medicina și vrea sa se implice activ: „Fac orice, oriunde aveți nevoie”. A fost contactata deja de mulți medici. Ana Romero e foarte cunoscuta in fotbalul spaniol. Aripa care a jucat in cariera la Espanyol,…

- Autoritatile au anuntat miercuri ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la noua in Spania, potrivit La Vanguardia, potrivit Mediafax.Pana acum, au fost confirmate patru cazuri in Tenerife, unul in Madrid, unul in Barcelona si unul in Villareal (Castellon), potrivit La Vanguardia.…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…