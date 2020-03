Stiri pe aceeasi tema

- Plecat de o saptamana cu familia in Tulcea, fostul primar din Bradu a ramas blocat in orasul de la Dunare, dupa ce pe teritoriul Romaniei a intrat in vigoare Ordonanta militara numarul 2, prin care este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. “Nu este prea comod…

- China a anuntat duminica 46 de noi cazuri de coronavirus, intre care unul cu contagiune pe teritoriul national, dupa trei zile consecutiv fara un caz ''local'', relateaza AFP.Tara de unde a pornit in decembrie pandemia are astazi printre prioritatile sale sa previna ca boala (Covid-19) sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, impreuna cu Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, s-a reusit repatrierea a 189 de cetateni romani blocati de coronavirus in Malta, Egipt sau Spania.

- Coreea de Nord si-a tinut fortele militare "inchise" pentru circa 30 de zile si timp de 24 de zile nu a ridicat avioanele de la sol, desi nu a confirmat cazuri de contaminare cu noul coronavirus, a declarat vineri comandantul fortelor americane in Coreea de Sud, generalul Robert Abrams, transmit Reuters…

- Doua avioane militare ruse au fost escortate luni la distanta de Peninsula Alaska de catre aparate de lupta americane, care le-au urmarit pana au parasit zona de identificare a apararii aeriene, a anuntat marti securitatea aeriana a Statelor Unite si Canadei (Norad), citata de France Presse.…

- Un elicopter al marinei militare americane s-a prabusit in Marea Filipinelor; toti cei cinci membri ai echipajului au fost salvati, a anuntat sambata Flota a 6-a a Statelor Unite, intr-un comunicat preluat de dpa.

- Resursele financiare cheltuite pentru participarea armatei bulgare la misiuni si operatiuni externe in 2019 s-au ridicat la aproape 21 de milioane de leva (circa 11 milioane de euro), a afirmat vineri in parlament ministrul bulgar al apararii, Krasimir Karacaceanov, transmite BTA potrivit Agerpres.…

- Parlamentul Iranului a adoptat marti in regim de urgenta o lege ce claseaza drept "teroriste" toate fortele armate americane, dupa uciderea in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american, informeaza AFP si Xinhua potrivit Agerpres In acest sens, parlamentarii iranieni au votat…