Teatrul de Opera din Roma isi redeschide miercuri portile, dupa ce a fost inchis timp de sase luni in contextul pandemiei de coronavirus, cu un concert simfonic dedicat lui Giuseppe Verdi si o ampla mobilizare a fanilor, care au epuizat in 24 de ore cele 500 de bilete disponibile, relateaza EFE.



"Este un semnal frumos pentru viitorul Teatrului", a declarat superintendentul Teatrului de Opera din Roma, Carlo Fuortes.



El a elogiat totodata "entuziasmul publicului" fata de initiativa de a pune in vanzare bilete la un pret special de 10 euro, initiativa care a fost "foarte…