Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni tarilor sa respecte statul de drept in pofida pandemiei de coronavirus, inclusiv prin limitarea in timp a masurilor exceptionale, pentru a evita "o catastrofa" pentru drepturile omului, informeaza AFP.



"A prejudicia astfel de drepturi precum libertatea de exprimare poate cauza daune incalculabile eforturilor intreprinse in vederea combaterii pandemiei de COVID-19 si a efectelor sale socio-economice secundare daunatoare", subliniaza Michelle Bachelet intr-un comunicat.



ONU este foarte ingrijorata…