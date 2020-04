Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu un milion de masti si alte echipamente medicale destinate tratarii a circa 30.000 de posibili pacienti de COVID-19 din Africa a aterizat marti la Addis Abeba (Etiopia), in cadrul unui plan logistic realizat de ONU, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- (foto: REUTERS/Njeri Mwangi) Pentru a doua oara de la inceputul anului, miliarde de lacuste ataca majoritatea culturilor agricole din state ale Africii de Est precum Uganda, Kenya, Etiopia si Tanzania. In prima jumatate a lunii aprilie, specialistii au semnalat un stol compact de insecte, cu mai mult…

- Lume se confrunta cu o pandemie care impune masuri fara precedent, dar mai multe tari din Africa au o problema suplimentara. Invazia de lacuste care a debutat în urma cu mai multe saptamâni face ravagii în multe parti de pe continentul african. Zilele acestea un al doilea…

- Insulele Cayman sunt in aceasta situație, dupa ce un italian de 68 de ani, coborat de pe un vas de croaziera, a decedat intr-un spital din Caraibe.Au fost cel puțin trei țari in care primul bolnav de coronavirus a decedat. In acest moment, la nivel global, o singura țara e in aceasta postura: Insulele…

- Imaginile „apocaliptice" au fost filmate in Bahrain, invadat de milioane de lacuste. Roiurile au fost atat de mari incat au acoperit total cerul. Zeci de masini aflate in trafic au fost nevoite sa traga pe dreapta dupa ce vizibilitatea a scazut la zero. Lacustele se indreapta catre China,…

- Imaginile „apocaliptice" au fost filmate in Bahrain, invadat de milioane de lacuste. Roiurile au fost atat de mari incat au acoperit total cerul. Zeci de masini aflate in trafic au fost nevoite sa traga pe dreapta dupa ce vizibilitatea a scazut la zero. Lacustele se indreapta catre China, dupa ce au…

- Somalia a declarat urgența naționala în timp ce roiuri mari de lacuste se raspândesc în estul Africii. Țara africana se teme ca situația ar putea periclita securitatea fragila privind hrana, relateaza BBC.Ministrul Agriculturii a spus ca insectele, care consuma o mare cantitate…

- ONU solicita ajutor in combaterea lacustelor si avertizeaza ca inmultirea necontroolata a acestora poate duce la situatii si mai grave si la extinderea fenomenului spre Egipt, Sudan, Eritreea, Yemen si Arabia Saudita. Roiurile imense de lacuste devoreaza toata vegetatia intalnita in cale,…