Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis ca persoanele cu varste intre 20 si 40 de ani care nu stiu ca sunt contaminate cu noul coronavirus sunt principalul factor in raspandirea virusului COVID-19.

- Regiunea Asia-Pacific are tot mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, de la persoane care nici macar nu știu ca sunt purtatoare. Este vorba, in special de tineri, care deși au COVID-19, sunt asimptomatici sau prezinta simptome foarte ușoare.

- Raspandirea noului coronavirus in regiunea Asia-Pacific are loc din ce in ce mai mult prin intermediul persoanelor cu varste cuprinse intre 20 si 50 de ani care nu stiu ca sunt infectate pentru ca sunt asimptomatice sau prezinta simptome usoare, a avertizat marti OMS.

- Organizația Mondiala a Sanatații revine cu un avertisment de ultima ora pentru toata lumea. Potrivit noilor studii, raspandirea noului coronavirus in regiunea Asia-Pacific face ravagii. Surprinzator, persoanele care s-au dovedit ca participa activ la aceasta raspandire in masa nu sunt pacienții simptomatici.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut marti ca exista "dovezi emergente" despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut marti ca exista "dovezi emergente" despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale despre felul in care maladia respiratorie…

- Organizația Mondiala a Sanatații face un anunț care ar putea schimba ceea ce știm despre noul coronavirus și boala pe care o declașeaza, COVID 19. Asimptomaticii transmit destul de greu agentul patogen.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat luni ca pandemia de coronavirus „se agraveaza” in lume si recomanda precautie, informeaza AFP. Declaratia a fost facuta de directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in timpul unei conferinte de presa online, la Geneva.