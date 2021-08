Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta varianta care va fi evidențiata de Organizația Mondiala a Sanatații, numita Lambda, a fost gasita acum in cel puțin 27 de țari diferite. Virusul este deosebit de raspandit in toata America de Sud, dupa ce a aparut pentru prima data in Peru in august anul trecut și contabilizeaza din…

- Numarul cazurilor confirmate in Romania cu varianta Delta a noului coronavirus, cea descoperita in India a ajuns la 35 pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Acestia au precizat ca in acest moment nu se poate vorbi de transmitere comunitara a…

- Identificata pentru prima data in Peru, varianta Lambda a fost clasificata ca o varianta globala de interes din cauza unei „prevalențe crescute” in America de Sud, a declarat OMS. Organizația Mondiala a Sanatații a declarat miercuri ca o noua varianta a COVID-19, numita Lambda, a fost identificata…

- Cea britanica va deveni Alpha, cea sud-africana Beta, iar cea indiana Delta. Organizația Mondiala a Sanatații menționeaza ca a luat aceasta decizie pentru a simplifica discuțiile, dar și pentru a evita stigmatul din jurul numelor asociate cu țarile de unde au provenit aceste tulpini. Nu cu mult timp…

- Detectata pana in prezent in cel putin 44 de tari, varianta indiana a coronavirusul SARS-CoV-2, responsabila cel putin partial pentru explozia epidemica din India, provoaca ingrijorare de mai multe saptamani, dar efectele sale asupra transmiterii virusului si gravitatii bolii provocate de acesta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in 44 tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite AFP. Varianta B.1.617, care a aparut…

- Responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan a avertizat sambata ca varianta B.1.617 de coronavirus descoperita in octombrie in India este mai contagioasa si posibil rezistenta la vaccinuri, contribuind la numarul uriaș de cazuri pe care il raporteaza India,…