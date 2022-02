Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel catre tarile bogate sa aloce de urgenta 16 miliarde de dolari, fonduri care lipsesc inca, pentru finantarea planului sau de combatere a pandemiei de COVID-19. „Stiinta ne-a oferit instrumentele” necesare in lupta impotriva pandemiei, „daca…

- Mecanismul international Covax, menit sa promoveze accesul la vaccinuri impotriva Covid-19 in tarile sarace, a ajuns, sambata, la "un prim miliard” de doze distribuite, relateaza AFP. "Acesta este un pas important in cea mai mare si mai rapida livrare de vaccin din istorie”, a declarat Seth…

- Gita Gopinath estimeaza ca o varianta mai transmisibila a SARS-CoV-2, cum ar fi omicron, ar putea costa economia globala inca 5.300 de miliarde de dolari, in plus fata de pierderea actuala estimata de 12.500 de miliarde de dolari. Ea a vorbit la un eveniment organizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Un responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a cerut joi tarilor bogate sa nu se grabeasca din nou sa achizitioneze vaccinuri in detrimentul tarilor sarace, subliniind ca necesitatea unei a treia doze nu a fost dovedita stiintific in cazul variantei Omicron, relateaza AFP. Cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat joi ca noua varianta a Covid-19 ar putea avea o rezistenta mai mare la vaccinuri din cauza mutatiilor sale, desi a subliniat ca sunt necesare investigatii suplimentare.Pretul petrolului WTO, de referinta pe piata americana, a coborat cu 11,8%, sau cu 9,28…

- Deoarece copiii si adolescentii prezinta un risc mai redus de a dezvolta forme severe de COVID-19, statele ar trebui sa acorde prioritate adultilor si sa imparta dozele de vaccin in cadrul mecanismului COVAX pentru a ajunge in tarile mai sarace, a precizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- OMS cere tarilor in care numarul cazurilor de coronavirus este in crestere sa intesifice restrictiile. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut tarilor in care numarul cazurilor de coronavirus este in crestere sa intensifice in curand masurile de restrictie pentru a combate pandemia, transmite…