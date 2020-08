Statele care pun propriile interese in fata intereselor celorlalti in incercarea de a-si asigura provizii pentru un posibil vaccin impotriva coronavirusului inrautatesc pandemia, a atras atentia marti directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. ''(A actiona) strategic si global este de fapt in interesul national al fiecarei tari - nimeni nu este in siguranta pana cand nu suntem toti in siguranta'', a declarat acesta in cadrul unei conferinte de presa virtuale, pledand pentru a pune capat ''nationalismului vaccinului''.…