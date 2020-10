Stiri pe aceeasi tema

- Multe orase europene se confrunta cu o crestere importanta a numarului pacientilor COVID-19 care au nevoie de ingrijiri in unitatile spitalicesti de terapie intensiva, care in saptamanile urmatoare ar putea ajunge la limita capacitatii, a avertizat vineri directorul general

- Multe orase europene se confrunta cu o crestere importanta a numarului pacientilor COVID-19 care au nevoie de ingrijiri in unitatile spitalicesti de terapie intensiva, a spus directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta a avertizat, vineri, ca secțiile…

- Directorul regional al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, susține ca Europa poate trai cu pandemia de coronavirus și fara descoperirea unui vaccin anti-Covid, soluția fiind gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale. „Ziua in care vom invinge pandemia nu este…

- Exista un decalaj imens între fondurile necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19 si fondurile promise la nivel mondial, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters și Agerpres. Potrivit unui bilant Reuters, peste…

- Maria Van Kerkhove, directorul tehnic pentru pandemia de Covid-19 in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a afirmat luni, la un briefing de presa, ca noul coronavirus inca circula si majoritatea populatiei ramane predispusa la infectare. Van Kerkhove a spus ca „nu exista indicii…

- Oficial OMS: “Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus”. Orasul chinez Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus, a declarat luni un oficial cu rang inalt din structura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, care a anuntat demararea unor studii…

- Noile focare de COVID-19 in mai multe țari din Europa și emisfera nordica se datoreaza faptului ca tinerii nu au fost atit de vigilenți in timpul verii, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dovezile sugereaza ca focarele de COVID-19 in mai…

- Organizația Mondiala a Sanatații ii avertizeaza pe tineri ca nu sunt imuni la infectarea cu noul coronavirus și ca ar trebui sa respecte aceleași reguli ca ceilalți, relateaza Agerpres.”Tinerii nusunt invincibili in fata COVID-19 si trebuie sa ia aceleasi masuri de precautieca restul populatiei pentru…