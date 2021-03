Stiri pe aceeasi tema

- Aeroporturile si alte puncte de trecere a frontierei nu trebuie sa ceara calatorilor sa fie vaccinati impotriva COVID-19 drept conditie pentru a putea intra pe teritoriul altor tari, a subliniat miercuri OMS.

- Organizația Mondiala a Sanatații a insistat, in raportul sau epidemiologic saptamanal asupra pandemiei, ca vaccinurile anti-COVID-19 nu pot fi o cerinta pentru a calatori, intrucat nu se știe inca daca persoanele vaccinate reduc riscul raspandirii virusului, cat timp au imunitate sau daca vaccinul protejeaza…

- Pozitia Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind necesitatea adeverintelor de vaccinare pentru trecerea frontierelor.Avand in vedere ca vaccinarea impotriva Covid 19 nu este obligatorie, aeroporturile si alte puncte de trecere a frontierei nu trebuie sa ceara calatorilor sa fie vaccinati pentru a putea…

- Aeroporturile si ale puncte de trecere a frontierei nu trebuie sa ceara calatorilor sa fie vaccinati impotriva COVID-19 drept conditie pentru a putea intra pe teritoriul altor tari, a subliniat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii citata de EFE. In raportul sau epidemiologic saptamanal asupra pandemiei,…

- Aeroporturile dar și alte puncte de trecere a frontierelor nu trebuie sa ceara adeverințe de vaccinare anti COVID-19 de la calatori, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),...

- Cum vaccinare impotriva Covid-19 nu este obligatorie, aeroporturile și alte puncte de trecere a frontierei nu trebuie sa ceara calatorilor sa fie vaccinati pentru a putea intra pe teritoriul unei țari, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit Agerpres.

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru „mai rau”, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Este un semnal de alarma”, a avertizat…

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…