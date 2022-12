Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat joi ca masurile de protectie adoptate de mai multe tari in fata cresterii epidemiei de COVID-19 in China sunt ‘de inteles’ avand in vedere lipsa de informatii furnizate de Beijing, transmite AFP. ‘In…

- Zhejiang, o mare provincie industriala din China, situata in apropiere de Shanghai, se lupta cu aproximativ un milion de noi infecții zilnice cu COVID-19, un numar care se așteapta sa se dubleze in zilele urmatoare, a declarat duminica guvernul provincial, noteaza Reuters. In ciuda unui numar record…

- Organizația Mondiala a Sanatații(OMS) este ingrijorata de o creștere a infecțiilor cu COVID-19 in China și sprijina guvernul sa iși concentreze eforturile pe vaccinarea persoanelor cu cel mai mare risc din intreaga țara, a declarat șeful agenției ONU miercuri (21 decembrie). Infecțiile au crescut recent…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri de COVID-19 in China si sustine Guvernul de la Beijing in eforturile sale de vaccinare a persoanelor din grupele de mare risc, a anuntat miercuri directorul general al acestei agentii din cadrul…

- Schimbarea de ton a Chinei privind abordarea pandemiei a pus țara in fața unei perioade „foarte grele”, confruntandu-se cu provocari in pregatirea spitalelor pentru afluxul de pacienti si asigurandu-se ca populatia este suficient de protejata, a transmis marți Organizația Mondiala a Sanatații, citata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indicat miercuri ca infectiile COVID-19 raman o urgenta la nivel global, la aproape trei ani de la declararea pandemiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Comitetul de urgenta al OMS a declarat pentru prima data epidemia de COVID-19 drept urgenta de sanatate…