- Uniunea Europeana (UE) a luat o decizie rar intalnita. Din cauza pandemiei de coronavirus șefii de stat și de guvern au luat hotararea de a inchide granițele pentru cetațenii non-UE. Angela Merkel a facut anunțul Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp ce…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale. Cele trei…

- Frontierele externe ale Uniunii Europene ar putea fi inchise pentru cei care nu sunt cetateni ai statelor membre. Este una dintre propunerile facute de seful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Masura va fi discutata astazi in reuniunea Consiliului European, care se va tine prin videoconferinta.

- Pentru a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat ca va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE „Cu cat calatorii sunt mai puțini, cu atat mai mult putem controla raspandirea virusului, prin urmare,…

- Norvegia isi indeamna cetatenii sa nu calatoreasca in strainatate luna urmatoare si a cerut norvegienilor din afara tarii sa ia in considerare sa se intoarca acasa cat mai curand posibil din cauza focarului de coronavirus, informeaza sambata Reuters.Ministerul de Externe a declarat intr-un…

- Guvernul de la Praga a decis sa interzica intrarea strainilor sau plecarea cetațenilor cehi in afara țarii, incepand de luni, pentru a incerca sa combata raspandirea coronavirusului, a anunțat vineri premierul Andrej Babis potrivit Reuters. ”Vom dispune interdicția de intrare in țara pentru toți strainii…

- Austria isi sfatuieste cetatenii sa revina in tara din Italia, tara vecina din sud care a intrat practic in carantina la nivel national pana la 3 aprilie, intr-o noua incercare de a stopa epidemia de coronavirus care a provocat deja 463 de decese in peninsula, transmit Reuters si APA.'Calatorii…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana – Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia – si pentru britanici, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri…