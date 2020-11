Coronavirus: Olanda ia măsuri suplimentare de izolare Prim-ministrul olandez Mark Rutte a ordonat marti masuri suplimentare de izolare pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a declarat ca guvernul are in vedere, de asemenea, interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Noile masuri, care includ interzicerea reuniunilor publice a mai mult de doua persoane care nu fac parte din aceeasi familie, au fost impuse pe fondul semnelor ca epidemia a atins un al doilea varf. De asemenea, premierul olandez a declarat marti ca muzeele, teatrele, cinematografele, gradinile zoologice si parcurile de distractii vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a ordonat marti masuri suplimentare de izolare pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a declarat ca guvernul are in vedere, de asemenea, interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, lucreaza la un pachet de sprijin in valoare de pana la 10 miliarde de euro, destinat despagubirii companiilor pentru veniturile pierdute ca urmare a unei noi restrictii, au declarat miercuri pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres."Situatia…

- Inca o țara europeana va reveni la masuri stricte de protecție in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Incepand de miercuri, Olanda va fi supusa „izolarii partiale”. Acest lucru presupune ca barurile și restaurantele sa fie inchise in aceasta perioada. „Intram in izolare partiala(…)Va…

- Masura ''izolarii partiale'' include inchiderea barurilor si a restaurantelor in incercarea de a opri extinderea pandemiei de COVID -19, a anuntat premierul Mark Rutte. Citeste si OMS, anunt despre restrictiile din valul al doilea: "Reintoarcerea la izolare totala trebuie sa fie ultima solutie"…

- Olanda va fi supusa ''izolarii partiale'' de miercuri, masura care include inchiderea barurilor si a restaurantelor in incercarea de a opri extinderea pandemiei de COVID -19, a anuntat marti premierul Mark Rutte, relateaza AFP. "Intram in izolare partiala", a spus premierul…

- Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea de masuri restrictive suplimentare pentru locurile publice, reglementari ce vor fi detaliate luni in cadrul unei conferinte de presa, a precizat sursa citata. Noile masuri restrictive vor fi puse in aplicare incepand de marti si vor fi valabile…

- Barurile si restaurantele vor inchide mai devreme, iar deplasarile intre orase vor fi limitate timp de trei saptamani in Olanda in scopul prevenirii unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, a anuntat luni premierul Mark Rutte, potrivit Reuters.

- Finlanda va inaspri restrictiile asupra adunarilor publice incepand din luna septembrie, limitand la 50 numarul maxim de participanti daca nu sunt in vigoare alte masuri, ca urmare a recrudescentei cazurilor de COVID-19, au anuntat luni autoritatile de la Helsinki, transmite Reuters. In luna august,…