Coronavirus - Olanda anunță aproape 19.000 de infectați și 1867 de morți Numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut in Olanda cu 952, sau 5,3%, ajungand la 18.803, au anuntat autoritatile medicale olandeze, care au avansat si un bilant de 101 noi decese, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Institutul olandez de sanatate publica (RIVM) a anuntat ca numarul total de decese de COVID-19 inregistrat pana in prezent a crescut la 1.867.



RIVM continua sa avertizeze ca numerele publicate reflecta numai cazurile confirmate pozitiv cu COVID-19 si decesele confirmate de noul coronavirus si ca in realitate ele sunt mai multe. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

