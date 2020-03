Fostul presedinte american Barack Obama a lasat marti sa se inteleaga ca succesorul sau, Donald Trump, a "respins avertismentele" privind riscurile unei pandemii de coronavirus si l-a acuzat ca neaga efectele schimbarilor climatice, noteaza AFP.



"Cu totii am putut vedea consecintele mult prea ingrozitoare provocate de cei care au respins avertismentele cu privire la o pandemie", a scris pe Twitter fost presedinte democrat.

We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial.…