Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 825 de vaccinuri: 21 Moderna, 21 AstraZeneca, 358 Johnson&Johnson și 425 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 20 de vaccinuri, iar in cadrul etapei…

- Gradul de imunitate colectiva, impotriva COVID-19, in mediul urban din Romania este de 60 la suta, arata un studiu MedLife. Cu toate astea, ultimele cifre ale campaniei de vaccinare scot la iveala zone intregi, mai ales in mediul rural, in care rata de vaccinare e situata intre 0 si 10 la suta. In conditiile…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 923 de vaccinuri: 26 Moderna, 39 AstraZeneca, 201 Johnson&Johnson și 657 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 74 de vaccinuri. In cadrul etapei…

- Potrivit CDC, 62,8% dintre adultii din Statele Unite au primit o singura doza de vaccin impotriva COVID-19. Mai exact, peste 168 de milioane de persoane din Statele Unite au primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19. Dintre acestea, mai mult de 135 de milioane sunt complet vaccinate.Statul Vermont…

- Campania de vaccinare impotriva noului Coronavirus a depașit un nou prag. Astazi, la ora 17.30, s-a atins cifra de 4.000.000 de persoane vaccinate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritatile sanitare germane considera ca este posibil sa fie necesar un al treilea vaccin anti-COVID-19 anul viitor, in acord cu ceea ce au anuntat unii producatori de vaccinuri, relateaza duminica EFE potrivit Agerpres. Intr-un interviu publicat duminica de grupul Funke, presedintele Comisiei…

- Serbia si Turcia au convenit asupra recunoasterii reciproce a certificatelor de vaccinare impotriva COVID-19 cu care cetatenii celor doua tari vor putea calatori fara restrictii suplimentare incepand cu data de 14 mai, a anuntat joi guvernul sarb, citat de agentia de presa Hina. Acordul incheiat…

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, relateaza EFE. Pacientii…