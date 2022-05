Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul consultativ pentru vaccinare din Germania (STIKO) a afirmat marti ca o singura doza de vaccin anti-COVID-19 este suficienta pentru copiii sanatosi cu varsta intre 5 si 11 ani, deoarece majoritatea au trecut deja prin infectie, aceasta fiind sau nu detectata, informeaza Agerpres . Opinia STIKO,…

- Lumea medicala incearca sa afle care este cauza creșterii numarului de cazuri de hepatita acuta in randul copiilor sub 10 ani. Vinovate par a fi restricțiile din pandemie, care au facut ca cei mici sa nu fie expuși la virus in primii ani de viața. Sfaturi pentru parinți. Fii la curent cu cele…

- Deși specialiștii avertizeaza ca notele nu reprezinta reflectarea exclusiva a cunoștințelor copilului, este dificil atunci cand copilul tau ia o nota proasta și nu știi cum sa reacționezi. Unii parinți nu acorda nicio importanța notelor, alții in schimb aplica pedepse atunci cand copiii iau note mici.…

- Barbatul si-a scos din flacari cei trei copii dupa ce casa in care locuiau a luat foc de la jarul cazut pe linoleum. Tanarul a suferit arsuri grave pe 55% din suprafata corpului si a fost transferat astazi la o clinica din Germania.

- Copiii ucraineni care fac parte dintr-un lot de natație și sint prezenți de citeva saptamini la Liceul cu Program Sportiv din Suceava vor ramine aici atit cat va fi cazul. Sint 24 de copii și 3 antrenori, iar antrenamentele au loc la bazinul de inot de la Școala Gimnaziala nr. 3. Copiii participa și…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul Județean de Resurse si Asistența Educaționala Alba și Consiliul Județean Alba, continua implementarea proiectelor ,,CUM SA CRESTEM…

- Grupul austriac OMV a anuntat sambata ca se retrage din Rusia, fiind cea mai recenta companie din domeniul energiei care face un astfel de anunt. “Pe fondul celor mai recente evolutii, OMV reevalueaza angajamentul sau in Rusia. Desi Rusia este una din regiunile cheie in portofoliul OMV de explorare…

- Un nou razboi, aproape de granițele noastre, este in plina desfașurare. La porțile țarii, copiii vin cu inocența deplina a varstei, fara sa ințeleaga inca magnitudinea și durerea parasirii țarii lor. Iar noi adulții, plini de orgolii, le tulburam copilaria purtand razboaie de neințeles pentru ei, copiii…