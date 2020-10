Coronavirus: O regiune din Italia interzice petrecerile de Halloween

Stiri pe aceeasi tema

- Un guvernator regional italian intenționeaza sa impuna restrictii de deplasare in noaptea de 31 octombrie pentru a preveni raspandirea coronavirusului la petreceri de Halloween, pe care el l-a numit „o imensa prostie americana”. Vincenzo De Luca, guvernator al regiunii sudice Campania, a afirmat…

- Celor 10.010 cazuri noi de infectare li se adauga 55 de morti de Covid-19, plus un numar de 52 de noi pacienti internati la terapie intensiva, ceea ce face ca numarul bolnavilor in stare grava aflati la ATI sa se ridice acum la 638. Cresterea numarului de infectati este alarmanta, in conditiile in…

- In plus, vrea sa evite o repetare a scenariului din martie cand mii de turisi au fost testati pozitiv de COVID-19. In statiunile de schi din Austria distractia se va incheia mai devreme in acest sezon rece. Pe fondul cresterii infectarilor cu Sars-Cov-2, guvernul spune "stop" petrecerilor organizate…

- Turistii din statiunile de iarna din Austria nu vor putea organiza petreceri in timpul urmatorului sezon, masura instituita pentru a preveni transmiterea maladiei COVID-19 si pentru a salva industria vitala a turismului, a anuntat joi guvernul austriac, relateaza DPA. Oameni de afaceri…

- Documente atasate: DOCUMENT. Cum vor funcționa restaurantele incepand de maine „Se interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masa pe alta. Acestea vor fi dezinfectate dupa plecarea clienților de la o masa și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unica…

- Platforma de inchiriere a locuintelor intre persoane particulare Airbnb a anuntat joi ca va interzice organizarea oricaror petreceri sau evenimente in locatiile propuse pe site-ul sau si ca va limita capacitatea de cazare la maximum 16 persoane, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Spania revine la masuri mai stricte pentru protecția impotriva coronavirus. De vineri, 14 august, se inchid discotecile iar fumatul in spații deschise , fara respectarea distanței este interzis.Masurile se...

- Astazi, 31 iulie 2020, in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a adoptat Hotararea nr. 21 privind obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise, respectiv in piețele și targurile din județ. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2020,…