- O persoana venita recent din Belgia, care avea obligația de a sta in izolare la domiciliu pe o perioada de 14 zile, a fost depistata de polițiștii de la Transporturi Feroviare Prahova intr-un tren pe ruta...

- O femeie din București care era izolata la domiciliu a fugit pe geam dintr-o locuința aflata la parterul unui bloc. Incidentul a avut loc sambata noapte, iar femeia a fost preluata de polițiști și dusa intr-un centru de carantina, așa cum prevede ordonanța militara emisa cu o zi in urma, prin care cei…

- In ultimele trei saptamani linia de urgenta 112 a fost apelata de peste 12.000 de ori in legatura cu noul coronavirus. In foarte multe cazuri, cetațenii au sunat la numarul unic de urgența 112 pentru a afla informații despre coronavirus, fara a avea urgențe reale, precizeaza STS.Serviciul de Telecomunicații…

- Potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare, in județ, in acest moment, 192 de persoane sunt izolate la domiciliu și o persoana la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Pitești. Persoanei spitalizate i s-au recoltat probe in urma cu cateva zile, rezultatul fiind negativ. A…

- O persoana din municipiul Blaj care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara a fost amendata cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate Publica Alba, a anuntat, marti, directorul executiv al institutiei, Alexandru Sinea. Reprezentanții…

- La ora actuala, Ia nivelul judetului Bacau, 356 persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Bacau, dupa ce au calatorit in țari afectate de coronavirus. Numarul total de pasageri procesați pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ROMANIA – Țara noastra are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. Este vorba despre una dintre persoanele din Gorj care a intrat in contact cu italianul in varsta de 71 de ani, in perioada de cinci zile in care s-a aflat la noi in țara. Persoana era izolata la domiciliu, dar interesant…

- Ziarul Unirea DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina. Nu exista niciun caz de infecție cu coronavirus in Romania DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina.…